 
مباشر

Tasnim: مروحية رئيس إيران المنكوبة كانت أمريكية من طراز Bell 212

العلوم والتكنولوجيا

Tasnim: مروحية رئيس إيران المنكوبة كانت أمريكية من طراز Bell 212
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xkml

قالت وكالة Tasnim إن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والتي تحطمت في شمال غرب إيران كانت أمريكية من طراز Bell 212.

وأشارت الوكالة إلى هذه المروحية، تستطيع نقل ما يصل إلى 14 شخصا وتبلغ سرعتها 190 كلم / ساعة.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
لحظة بلحظة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

Tasnim: مروحية رئيس إيران المنكوبة كانت أمريكية من طراز Bell 212

ويشار إلى أن Bell 212، هي مروحية أنتجت في 1968 بالولايات المتحدة. من صناعة شركة بيل للمروحيات. وهي ثنائية المحرك وكذلك ثنائية الشفرة تتميز بوجود  مقعد واحد للطيار و 14 مسافر وحجمها الداخلي يصل إلى 6.23 متر مكعب. أقصى حمولة لهذه الطائرة هي 2268 كيلوغرام.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا