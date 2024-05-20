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كيف ستؤثر وفاة رئيسي على أسعار النفط؟

مال وأعمال

كيف ستؤثر وفاة رئيسي على أسعار النفط؟
Globallookpress Michal FludraZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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قال الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة في روسيا إيغور يوشكوف إن وفاة الرئيس الإيراني قد تحدث بعض التقلبات في سوق النفط، مع بعض الارتفاع الطفيف في الأسعار.

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جاء ذلك وفقا لتصريحات إيغور يوشكوف لوكالة "نوفوستي"، حيث قال: "قد تكون هناك بعض التقلبات في سوق النفط، وربما يكون هناك ارتفاع طفيف بالأسعار في اللحظات الأولى، إلا أنني أعتقد أنه سيعود لاحقا، وبشكل عام لن نشهد ارتفاعا بشكل عام".

ووفقا له، فإن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار إذا اتضح أن "قوة ثالثة" متورطة في وفاة رئيسي. ومع ذلك، يعتقد يوشكوف أن هذا الخيار غير مرجح، ويرى أنه سيتم اعتبار الأمر "حادثا" ومن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على سوق النفط.

وقد ارتفعت أسعار خام برنت اعتبارا من الساعة 11:47 بتوقيت موسكو بنسبة 0.05%، ويتم تداول العقود الآجلة تسليم يوليو بحوالي 84 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي

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