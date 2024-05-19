قائد بالحرس الثوري الإيراني يفند التصريحات حول تلقي اتصالات من مرافقي الرئيس أثناء الحادث

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة آذربايجان الشرقية العميد أصغرعباس قلي زادة، أن تصريحات بعض مسؤولي الحكومة حول تلقي اتصالات أثناء حادث المروحية "رواية غير صحيحة".

وأوضح العميد أصغرعباس قلي زادة في تعليقه على تصريحات بعض مسؤولي الحكومة الإيرانية حول تلقي اتصالات من مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد الحادثة، قائلا: هذه رواية غير صحيحة.. لو كنّا قد تلقينا مثل هذه الإشارة، لكانت عملية البحث سهلة جدا".

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وأكد العميد أصغر عباس قلي زادة أنه "تم تلقي إشارة دقيقة من المروحية وهاتف أحد المرافقين"، موضحا أن "كل القوى توجهت إلى المنطقة المحددة ونأمل الحصول على أخبار إيجابية".

هذا وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري مساء اليوم، إنه في اللحظات الأولى لحادث المروحية تواصلنا مع إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، فيما أوضح لنا أن"حالته الصحية سيئة".

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، ومسؤولين آخرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية