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بيلاروس تعزي إيران بوفاة رئيسي

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بيلاروس تعزي إيران بوفاة رئيسي
Globallookpress Iranian PresidencyKeystone Press Agency
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي 1960-2024
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أعربت وزارة الخارجية البيلاروسية عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولين رفيعي المستوى الذين كانوا معه على متن المروحية المنكوبة.

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وأكد بيان، نشرته الخدمة الصحفية بالوزارة، أن "أصدقاء مينسك الحقيقيين قد رحلوا"، وتمنت للشعب الإيراني المثابرة والشجاعة.

وتابع البيان: "لقد تلقينا آخر الأخبار من إيران بألم شديد. إنها خسارة لا يمكن تعويضها ليس فقط للمجتمع الإيراني، لقد توفي أصدقاء حقيقيون لبيلاروس. نتمنى المثابرة والشجاعة لكل الشعب الإيراني".

المصدر: RT

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