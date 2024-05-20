بيلاروس تعزي إيران بوفاة رئيسي
Globallookpress Iranian PresidencyKeystone Press Agency
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أعربت وزارة الخارجية البيلاروسية عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولين رفيعي المستوى الذين كانوا معه على متن المروحية المنكوبة.
وأكد بيان، نشرته الخدمة الصحفية بالوزارة، أن "أصدقاء مينسك الحقيقيين قد رحلوا"، وتمنت للشعب الإيراني المثابرة والشجاعة.
وتابع البيان: "لقد تلقينا آخر الأخبار من إيران بألم شديد. إنها خسارة لا يمكن تعويضها ليس فقط للمجتمع الإيراني، لقد توفي أصدقاء حقيقيون لبيلاروس. نتمنى المثابرة والشجاعة لكل الشعب الإيراني".
المصدر: RT