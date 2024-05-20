صحيفة ألمانية تطرح فرضية عن أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني

ذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن الخبير الألماني جوليان روبكه أن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه قد تكون اصطدمت بجبل بسبب صعوبة الملاحة لقدم معداتها التقنية .

ونشرت الصحيفة عبر قناتها على "تلغرام" نقلا عن خبير تحليل البيانات الطيار الألماني جوليان روبكه، أنه "من المحتمل أن تكون المروحية الرئاسية المصممة في عام 1994، قد اصطدمت بجبل بسبب المعدات التقنية القديمة التي تسمح لها بالتحليق فقط عبر التضاريس الأرضية الواضحة، مشيرا إلى أنه "من الصعب للغاية على الطيارين التحليق بهذه المروحية باستخدام وضع الطيران الأعمى (أي بالاستعانة بالمعدات و أجهزة الملاحة أثناء الظروف الجوية السيئة) دون رؤية واضحة".

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ووفقا لروبكه: "جعلت التضاريس الجبلية الصعبة والضباب الكثيف الملاحة صعبة لدرجة أن المروحية يمكن أن تصطدم بأحد الجبال.. وعلى أحد الممرات الجبلية، وقبل السقوط إلى الوادي، وعلى ارتفاع 2250 مترا، اصطدمت المروحية بأحد الجبال".

وأوضح روبكه أن "المروحيتين السوفيتيتين الأخريين من طراز Mi-8 المصاحبتين للرئيس، ربما لم تلاحظا سقوطه من الموكب ولم تكتشفا ذلك إلا عند وصولهما إلى النقطة الأخيرة".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: غازيتا. رو