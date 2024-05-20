أمين عام حزب الله اللبناني يبرق إلى المرشد الأعلى الإيراني معزيا بوفاة رئيسي ورفاقه

وجه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله برقية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي معزيا بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين لقوا مصرعهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.

وقال نصر الله في برقيته "إننا نشارككم كل مشاعر ‫ومعاني فقد هؤلاء القادة في هذه المرحلة الحساسة".

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وأضاف "كل العزاء لنا ولجميع المظلومين والمقاومين والمجاهدين والأمل بوجودكم وقياداتكم المسددة".

وذكر نصر الله في برقية التعزية: "إنني أتقدم باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة في لبنان ‏بأحر التعازي ومشاعر المواساة بمناسبة استشهاد هذا الجمع من القادة وفي مقدمهم ‏السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وآية الله آل ‏هاشم ممثلكم في آذربايجان الشرقية ومحافظها رحمتي ورفاقهم الذين كانوا معهم".‏

ويضيف في برقيته: "إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وأنتم تقودون الأمة ‏الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأمريكي والصهيوني لمقدساتنا ‏وبلادنا وشعوبنا".‏

وتابع قائلا: "لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق كل العزاء والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم ‏الحكيمة والمسددة والشجاعة".‏

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المصدر: RT