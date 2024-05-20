إيران تشكل لجنة تحقيق بقيادة جنرال كبير لكشف ملابسات تحطم طائرة رئيسي

أمر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بإجراء تحقيق في أسباب تحطّم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين برفقته، والذي أودى بحياتهم.

وكلف باقري وفدا رفيع المستوى بقيادة الفريق علي عبد الله، نائب منسق الأركان العامة للقوات المسلحة، للتحقيق في أبعاد وأسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني.

ووصل عبد الله إلى مكان الحادث في أذربيجان الشرقية وبدأ التحقيقات في الواقعة.

ولقي رئيسي الذي كان قد سافر إلى أذربيجان الشرقية لتدشين سد "قيز قلعة سي" الحدودي مصرعه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: "إرنا"