مواطنون روس يضعون الزهور عند السفارة الإيرانية في موسكو تخليدا لذكرى رئيسي (فيديو)

يتوافد المواطنون الروس إلى السفارة الإيرانية في موسكو لوضع الزهور على باب السفارة، تخليدا لذكرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتم تنكيس العلم الإيراني على مبنى البعثة الدبلوماسية الإيرانية صباح اليوم بعد إعلان نبأ وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث المروحية.

ووضع المواطنون لافتة على جدار السفارة كتب عليها: "ورود حمراء وبيضاء تخليدا لذكرى رئيس البلاد المتوفى إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان".

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه من وقت لآخر، تتوافد مجموعات من الناس إلى السفارة لوضع الزهور.

وأكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: نوفوستي