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وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو للرئيس إبراهيم رئيسي داعية المواطنين للتضرع بالدعاء له

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وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو للرئيس إبراهيم رئيسي داعية المواطنين للتضرع بالدعاء له
(وسائل إعلام إيرانية)
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم فيديو للرئيس إبراهيم رئيسي يتحدث فيه عن القدس وقطاع غزة وفلسطين، داعية كل المواطنين للدعاء بنجاته وسلامته.

ويذكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الفيديو الذي تم نشره القدس وقطاع غزة وفلسطين، قائلا: "سلام على القدس الشريف، سلام على غزة وأطفالها، سلام على فلسطين ودمائهم البريئة المسكوبة".

ودعت وسائل إعلام إيرانية المواطنين للدعاء للرئيس كي يعود سالما لشعبه.

وتجمع سكان العاصمة الإيرانية طهران مساء يوم الأحد في ساحة ولي العصر للدعاء للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالنجاة والسلامة، بعد تعرض مروحيته لحادث في محافظة أذربايجان الشرقية.

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، ومسؤولين آخرين.

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المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية

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