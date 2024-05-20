أردوغان معزيا برئيسي: تركيا تقف إلى جانب إيران بهذه الأوقات الصعبة والحزينة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن خالص تعازيه إلى الشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي جراء حادث تحطم مروحية الأحد شمال غربي البلاد.

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وفي رسالة تعزية نشرها عبر منصة إكس قال الرئيس التركي "أرجو من الله عز وجل أن يتغمد برحمته نظيري العزيز أخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي".

كما قدم أردوغان التعازي بوفاة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق، جراء حادث تحطم المروحية.

وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني الصديق والشقيق وإلى حكومته وفي مقدمتهم مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي ولأسرة السيد رئيسي وباقي أسر المتوفين".

وأثنى الرئيس التركي على الجهود الحثيثة التي قدمها الرئيس الراحل من أجل سلام واستقرار الشعب الإيراني والمنطقة.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جارتها إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلت مرات كثيرة في الماضي.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT + الأناضول