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الهلال الأحمر الإيراني: الأشخاص الذين كانوا في مروحية رئيسي "استشهدوا في اللحظات الأولى"

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الهلال الأحمر الإيراني: الأشخاص الذين كانوا في مروحية رئيسي
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أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين كانوا داخل مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي "استشهدوا في اللحظات الأولى للحادث".

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لحظة بلحظة.. تفاصيل وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
لحظة بلحظة.. تفاصيل وتطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إن أكثر من ألفي شخص من كافة الفئات حضروا عملية البحث عن حطام الطائرة التي تحطمت أمس الاحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأكد المتحدث أنه "لم تكن لدينا أي مساعدة خارجية وتم تنفيذ العملية بالكامل بواسطة قوات الإغاثة الإيرانية".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT 

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