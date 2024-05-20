الهلال الأحمر الإيراني: الأشخاص الذين كانوا في مروحية رئيسي "استشهدوا في اللحظات الأولى"

أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين كانوا داخل مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي "استشهدوا في اللحظات الأولى للحادث".

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وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إن أكثر من ألفي شخص من كافة الفئات حضروا عملية البحث عن حطام الطائرة التي تحطمت أمس الاحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأكد المتحدث أنه "لم تكن لدينا أي مساعدة خارجية وتم تنفيذ العملية بالكامل بواسطة قوات الإغاثة الإيرانية".

رئیس هلال احمر:

*همان لحظات اولیه افراد داخل #بالگرد به شهادت رسیده بودند



*بیش از دو هزار نفر از همه گروه‌ها برای جست‌وجو در محل حضور داشتند



*هیچ کمک خارجی نداشتیم و عملیات کاملا توسط نیروهای امدادی ایران انجام شد#رئیسیpic.twitter.com/GV8kLXnEfC — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 20, 2024

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT