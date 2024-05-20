كيم جونغ أون يقدم التعازي بوفاة رئيسي

قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم وجه رسالة تعزية إلى محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الذي يشغل حاليا منصب رئيس الجمهورية الإسلامية.

إقرأ المزيد

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: RT