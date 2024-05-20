بوتين يجري مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أجراه مع محمد مخبر، القائم بأعمال رئيس إيران، عن التعازي للشعب الإيراني في وفاة رئيس البلاد، حسبما ذكر الكرملين في بيان له.

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وجاء في البيان: "أعرب الرئيس الروسي عن خالص تعازيه للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومحمد مخبر والشعب الإيراني بأكمله فيما يتعلق بالوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من شخصيات الدولة الآخرين في حادث تحطم مروحية".

وأكد بوتين أنه "كان يعرف إبراهيم رئيسي ويكن تقديرا له كشريك موثوق به، قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن، في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران".

من جانبه، أعرب محمد مخبر عن "خالص امتنانه لكلمات التعاطف والدعم في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد"، حسب البيان.

وأكد الجانبان رغبتهما المتبادلة في مواصلة تعزيز التعاون الروسي الإيراني الشامل لمصلحة شعبي البلدين.

وفي وقت سابق اليوم أرسل بوتين برقية تعزية في وفاة رئيسي إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

المصدر: RT