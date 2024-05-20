بوتين يعزي المرشد الأعلى بوفاة الرئيس الإيراني

تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتعازي في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر تحطم المروحية.

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جاء ذلك في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت. وجاء في البرقية:

نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني، الكارثة الجوية التي تسببت في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالدولة.

إن السيد إبراهيم رئيسي كان سياسيا بارزا، أمضى حياته كلها في خدمة وطنه. وكان يحظى باحترام واسع بين مواطنيه وكذلك حول العالم. وقد أسهم في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا كصديق مخلص لروسيا على نحو لا يقدر بثمن، وبذل في ذلك جهودا كبيرة، ما أثمر عن تطور العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

لقد التقيت بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي عددا من المرات، وستظل ذكراه الطيبة وذكرى هذا الإنسان الرائع معي. أود أن تبلغوا مرة أخرى أعمق كلمات المواساة والدعم للأقرباء وأصدقاء الرئيس الراحل، وكذلك جميع من لقوا مصرعهم في الحادث الأليم. تمنياتي لكم ولجميع الشعب الإيراني بالصبر في مواجهة مصابكم الأليم الذي لا يعوض.

مع الاحترام،

فلاديمير بوتين

المصدر: RT