أول دولة تعلن الحداد على الرئيس الايراني

تتواصل التعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وفي هذا السياق أعلنت باكستان اليوم الاثنين يوم حداد تنكس في الأعلام. وكتب رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة "إكس": "كان من دواعي سرور باكستان أن تستضيف الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في زيارة تاريخية قبل أقل من شهر. لقد كانوا أصدقاء جيدين لباكستان. تعلن باكستان يوم حداد وتنكيس أعلام احتراما للرئيس رئيسي ورفاقه وتضامنا مع إيران الشقيقة".

Pakistan had the pleasure of hosting President Raisi and Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian on a historic visit, less than a month ago. They were good friends of Pakistan. Pakistan will observe a day of mourning and the flag will fly at half mast as a mark of respect for… https://t.co/fVP26Mtiyr — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 20, 2024

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT