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بوتين يعزي المرشد الأعلى بوفاة الرئيس الإيراني

أول دولة تعلن الحداد على الرئيس الايراني

أخبار العالم

أول دولة تعلن الحداد على الرئيس الايراني
AFP
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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تتواصل التعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وفي هذا السياق أعلنت باكستان اليوم الاثنين يوم حداد تنكس في الأعلام. وكتب رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة "إكس": "كان من دواعي سرور باكستان أن تستضيف الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في زيارة تاريخية قبل أقل من شهر. لقد كانوا أصدقاء جيدين لباكستان. تعلن باكستان يوم حداد وتنكيس أعلام احتراما للرئيس رئيسي ورفاقه وتضامنا مع إيران الشقيقة".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

المصدر: RT

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