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الهلال الأحمر الإيراني: العثور على جثامين رئيسي والوفد المرافق ونقلها إلى تبريز

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الهلال الأحمر الإيراني: العثور على جثامين رئيسي والوفد المرافق ونقلها إلى تبريز
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أعلنت فرق الهلال الأحمر، أنها عثرت على جثث الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق الذين تحطمت مروحية تقلهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

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وأكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.

وبينما اتشحت قبب مرقد الإمام الرضا في مشهد بالرايات السوداء حدادا على رئيسي، لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن أي مراسم مرتقبة للتشييع.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية عقب اجتماع استثنائي، تمسكها بنهج رئيسي، وقالت في بيان: "إننا نطمئن شعبنا الوفي والمقدر والحبيب باستمرار المسيرة المشرفة لآية الله رئيسي، بطل الوطن وخادمه والصديق الوفي للقيادة".

المصدر: إعلام إيراني 

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