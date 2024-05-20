ملك البحرين يقدم تعازيه بوفاة رئيسي والوفد المرافق له

قدم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وأعرب الملك في برقية التعزية عن "خالص التعازي وعميق المواساة للمرشد الأعلى الإيراني ولشعب الجمهورية الإيرانية الشقيق في هذا الحادث الأليم"، داعيا الله أن "يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT