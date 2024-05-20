رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران: لا حاجة للحمض النووي للتعرف على ضحايا المروحية الرئاسية

أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران أنه تم التعرف على هوية جميع الضحايا في حادث المروحية الرئاسية ولا حاجة لاختبار الحمض النووي.

وقال: "تم تحديد هوية الضحايا ولا داعي لإجراء فحوص الطب العدلي رغم الحروق التي تعرضت لها الجثث"، مشيرا إلى أنه "سيتم نقل الجثامين إلى مقبرة الشهداء في تبريز".

وكان رئيس الهلال الأحمر الإيراني أعلن أن الأشخاص الذين كانوا داخل مروحية رئيسي "استشهدوا في اللحظات الأولى للحادث".

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT