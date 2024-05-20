شويغو يؤكد الاستعداد للمساعدة في تحديد أسباب تحطم مروحية رئيسي

أعرب أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في برقية تعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن استعداده لتقديم المساعدة اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية لتحطم المروحية.

وجاء في البرقية: "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فيما يتعلق بالوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. نشعر بالحزن على هذه الخسارة التي لا تعوض للشعب الإيراني".

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وأعرب شويغو عن ثقته في أن العمل الذي قام به رئيسي سيستمر لاحقا، وستظل ذكراه محفوظة لقرون.

وقال شويغو: "أؤكد استعداد روسيا لتقديم كل المساعدة اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية لسقوط المروحية المنكوبة".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قد أكد أن إجراء تحقيق شامل في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيساعد في تحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: نوفوستي