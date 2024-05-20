ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟

قررت 3 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه، على أن يتم أيضا تنكيس الأعلام.

AFP

وأعلن رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.

مذكرة رقم 2024/18

إعلان الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي.#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي#لبنان#pcmpic.twitter.com/UOioKWcjG8 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) May 20, 2024

كما أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الحداد 3 أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

المصدر: RT