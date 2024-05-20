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ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟

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ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟
AFP
موقع تحطم المروحية التي كانت تقل رئيسي والوفد المرافق له.
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قررت 3 دول إعلان الحداد العام على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه رفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأولى الدول التي أعلنت الحداد العام هي باكستان، التي أعلن رئيس وزرائها شهباز شريف، اليوم الاثنين يوم حداد على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه، على أن يتم أيضا تنكيس الأعلام.

ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟
AFP
العلم الباكستاني يرفرف على نصف السارية فوق مبنى البرلمان في إسلام آباد في 20 مايو 2024.

وأعلن رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية السورية الحداد 3 أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

المصدر: RT

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