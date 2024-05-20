أردوغان: قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد في تركيا لمشاركة آلام الشعب الإيراني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدادا وطنيا في تركيا ليوم واحد، إثر وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادثة تحطم مروحية.

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وقال الرئيس التركي في كلمة حيث ترأس اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة يوم الاثنين، "قررنا إعلان حداد وطني ليوم واحد في تركيا لمشاركة الألم العميق الذي يعانيه الشعب الإيراني".

وتطرق أردوغان في كلمته إلى مشاركة الطائرة المسيرة "بيرقدار أقنجي" تركية الصنع في أعمال البحث عن حطام مروحية الرئيس الإيراني.

وقال في هذا السياق: "مسيرة أقنجي نفذت طلعات بحث وإنقاذ في إيران لمدة 7 ساعات ونصف الساعة وقطعت 2100 كم رغم الأحوال الجوية السيئة".

AKINCI İHA, İran semalarında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetini arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor https://t.co/ovXnx13UcY — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024

وفي إشارة إلى صناعة الدفاع، قال أردوغان إن تركيا التي كانت تعتمد على الأجانب في مجال الدفاع بنسبة 80 بالمائة في عام 2002، تلبي اليوم جميع احتياجاتها الدفاعية تقريبا بالوسائل المحلية والوطنية.

وذكر أردوغان أن تركيا بدأت في تلبية مطالب الدول الصديقة والشقيقة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 مايو 2024 عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

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وتم الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، بحضور حشد كبير من الإيرانيين.

وتحطمت مروحية رئيسي يوم الأحد 19 مايو في محافظة أذربيجان الشرقية في ظروف جوية سيئة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على متن مروحية الرئيس الإيراني بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر الأحد جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث وقد صعبت الظروف الجوية والضباب والأمطار عمليات البحث والإنقاذ.

المصدر: RT + الأناضول