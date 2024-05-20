الإعلام الرسمي التركي: مسيرة "أكينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي (صور + فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمي تركية فجر يوم الاثنين إن مسيرة "بيرقدار أكينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تمت مشاركة الإحداثيات مع السلطات الإيرانية.

ونشرت وسائل الإعلام التركية صورا للمصدر الحراري الذي تم رصده في موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı https://t.co/lisVg4tK0lpic.twitter.com/Esgyd7ysmd — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 20, 2024

وبثت مسيرة "بيرقدار أكينجي" التركية فجر الاثنين بصورة مباشرة من فوق منطقة حادثة مروحية الرئيس الإيراني تصوره مسيرة "بيرقدار أكينجي" التركية.

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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أنه وبناء على طلب السلطات الإيرانية تم تخصيص مسيرة ومروحية ذات قدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

يذكر أنه بعد تدشين سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على نهر آرس الحدودي المشترك، وفي الطريق إلى تبريز لتدشين مشروع "تحسين جودة مصفاة تبريز" ظهر الأحد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

كما أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".

جدير بالذكر أن وكالة "تسنیم" الإيرانية قالت نقلا عن قائد قوات الحرس الثوري في محافظة أذربايجان الشرقية، إنه تم تحدید الموقع الدقیق للمروحیة.

المصدر: وسائل إعلام