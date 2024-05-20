ريابكوف: منهجنا ثابت تجاه إيران

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستواصل دائما تعميق العلاقات مع إيران، وتنطلق موسكو من أن جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا مع طهران سيتم تنفيذها.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم الاثنين: "نحن، بالطبع، نتعاطف بشكل عميق مع حكومة وشعب إيران فيما يتعلق بهذه المأساة الرهيبة، ونؤكد التزامنا بالتعاون الوثيق والمتعمق في القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".

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وتابع نائب الوزير الروسي: "يبقى منهجنا في هذا المجال ثابتا لا يتغير بشكل أساسي ومبدئي، وهو يجد تفهما في طهران. ونلاحظ الاستعداد المتبادل لدى الجانب الإيراني للعمل في نفس السياق".

وخلال رده على سؤال مراسل تاس حول ما إذا كانت وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، يمكن أن تؤثر على التعاون مع روسيا، قال ريابكوف: "نحن بالطبع ننطلق من حقيقة أن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا مع إيران، سيتم تنفيذها".

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

المصدر: تاس