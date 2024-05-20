سفير إيران في بيلاروس يكشف عن السبب وراء الهبوط الصعب لمروحية رئيسي

أشار السفير الإيراني في بيلاروس رضا صانعي إلى أن السبب وراء الهبوط الصعب لمروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان سوء الأحوال الجوية.

وقال للصحفيين إن "المروحية قامت بهبوط صعب بسبب سوء الأحوال الجوية".

وكانت وزارة الخارجية البيلاروسية قد أعربت عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمسؤولين رفيعي المستوى الذين كانوا معه على متن المروحية المنكوبة. وأكد بيان، نشرته الخدمة الصحفية بالوزارة، أن "أصدقاء مينسك الحقيقيين قد رحلوا"، وتمنت للشعب الإيراني المثابرة والشجاعة.

المصدر: نوفوستي