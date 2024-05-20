هدية من خامنئي.. العثور على خاتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (صورة + فيديو)

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين لحظة العثور على خاتم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي والذي قدمه له المرشد الأعلى علي خامنئي كهدية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 مايو 2024 عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

وتم الإعلان عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد، بحضور حشد كبير من الإيرانيين.

وتحطمت مروحية رئيسي يوم الأحد 19 مايو في محافظة أذربيجان الشرقية في ظروف جوية سيئة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على متن مروحية الرئيس الإيراني بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر الأحد جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث وقد صعبت الظروف الجوية والضباب والأمطار عمليات البحث والإنقاذ.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية