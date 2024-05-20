مدفيديف: التحقيق في تحطم مروحية رئيسي سيسمح بتحديد أسباب الحادث

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن إجراء تحقيق شامل في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيساعد في تحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

وكتب مدفيديف عبر قناته على تليغرام: "أنا متأكد من أنه سيتم إجراء تحقيق شامل، مما سيسمح بتحديد الأسباب الحقيقية لما حدث".

إقرأ المزيد

وأضاف مدفيديف أنه أكد في رسالة تعزية بعث بها إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنه "تلقى ببالغ الأسف والحزن نبأ تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، والتي توفي خلالها الوفد الإيراني برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي."

وتابع: "يعاني الشعب الإيراني الصديق من خسارة فادحة لا يمكن تعويضها، رئيسي سياسي حكيم، كرس حياته كلها لحماية المصالح الوطنية، ويتمتع باحترام كبير داخل وخارج البلاد.

وشدد على أنه "سوف نتذكر دائما جهوده في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية التي تسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الإقليمي والدولي".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: تاس