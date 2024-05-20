وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بتحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

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وقالت الوكالة: "بحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس بلادنا والوفد المرافق له قد نالوا منزلة الشهادة الرفيعة".

مع كامل الأسف والأسى والحزن نزف لكم نبأ إستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد الخادم آية الله #ابراهيم_رئيسي والوفد المرافق له المكون من وزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة #تبريز ومحافظ محافظة تبريز ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته pic.twitter.com/GiDf0P1Ce3 — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) May 20, 2024

مع كامل الأسف والأسى والحزن نزف لكم نبأ إستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد الخادم آية الله #ابراهيم_رئيسي والوفد المرافق له المكون من وزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان وإمام جمعة #تبريز ومحافظ محافظة تبريز ونسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته pic.twitter.com/GiDf0P1Ce3 — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) May 20, 2024

ونعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بسيد الشهداء.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة، لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد مقتل من كان على متنها.

من الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان أيضا على متن مروحية الرئيسي الإيراني، بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.

يتبع..