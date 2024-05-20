ملك السعودية وولي عهده يقدمان التعازي بوفاة رئيسي

قدم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في حادث تحطم مروحيتهم.

وذكرت وكالة "واس" أن الملك وولي العهد قدما التعزية إلى رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس رئيسي، ومرافقيه.

وأقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT