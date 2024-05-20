البطريرك كيريل ومفتي المسلمين في روسيا يعزيان بوفاة رئيس إيران

بعث راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، بتعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال البطريرك: "صدمنا بنبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المأساوية في حادث تحطم طائرة مع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الدين الذين رافقوه. باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أتقدم بأحر التعازي لكم وللشعب الإيراني بأكمله. أرجو نقل كلمات المواساة إلى أقارب وأصدقاء الضحايا، مع تمنيات تحمل مرارة الخسارة التي حلت بهم بشجاعة وصبر".

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كذلك بعث رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا المفتي الشيخ رواي عين الدين بتعازيه للمرشد الإيراني وكل شعب إيران بوفاة رئيسي، مشيرا إلى أنه سيدخل في تاريخ المسلمين في روسيا كأول رئيس لدولة أجنبية، هنأهم بالذكرى الـ 1100 لاعتماد الإسلام رسميا، وذلك من مسجد موسكو الكبير.

ونوه المفتي بأن حسين أمير عبد اللهيان، ساهم بصفته وزيرا للخارجية، في تقارب غير مسبوق بين روسيا وإيران في السنوات الأخيرة، وبالتالي كسب تعاطف واحترام المسلمين الروس.

وأشار رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا إلى أن أيام الحداد المقبلة، تتطلب تماسك ووحدة جميع الإيرانيين وثباتهم.

في وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

المصدر: وكالات