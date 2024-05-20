سلطان عمان يعزي المرشد الإيراني بمصرع رئيسي

قدم سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين تعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمصرع الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان عمان هيثم بن طارق "بعث برقية تعزية ومواساة إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة فخامة رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران".

حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /أبقاهُ اللهُ/ يبعث برقية تعزية ومواساة إلى سماحة علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة فخامة الرئيس الدكتور #إبراهيم_رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم في محافظة… pic.twitter.com/a1IabX8una — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 20, 2024

وكانت المروحية تقل بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT