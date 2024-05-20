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سلطان عمان يعزي المرشد الإيراني بمصرع رئيسي

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سلطان عمان يعزي المرشد الإيراني بمصرع رئيسي
Gettyimages.ru
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قدم سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين تعازيه إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بمصرع الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بحادث تحطم مروحيتهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان عمان هيثم بن طارق "بعث برقية تعزية ومواساة إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة فخامة رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران".

وكانت المروحية تقل بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT

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