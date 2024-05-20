الرئيس الصيني يبعث برقية تعزية في وفاة الرئيس الإيراني

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برقية تعزية نيابة عن الشعب الصيني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

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أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، حيث قال إن الرئيس الصيني "بعث ببرقية إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أعرب فيها عن عميق تعازيه نيابة عن الشعب الصيني في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية".

وشدد الرئيس الصيني في رسالته على أنه "منذ توليه منصبه، قدم الرئيس رئيسي مساهمات مهمة في الحفاظ على أمن واستقرار إيران، فضلا عن تعزيز التنمية الوطنية والازدهار".

وكما أكدت وزارة الخارجية الصينية، فإن جمهورية الصين الشعبية "ستواصل دعم الحكومة والشعب الإيرانيين في الحفاظ على الاستقلال والتنمية المستقرة".

المصدر: تاس