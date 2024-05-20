مصر تنعى الرئيس الإيراني ووزير خارجيته

نعت مصر اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي: "نعت جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق 19 مايو 2024 إثر حادث أليم".

وأضاف: "إذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل إبراهيم رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

وأكد رئيس الهلال الأحمر الإيراني أنه تم العثور على جثامين كل من كانوا على متن مروحية رئيسي ويجري نقلها إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية عقب اجتماع استثنائي، تمسكها بنهج رئيسي، وقالت في بيان: "إننا نطمئن شعبنا الوفي والمقدر والحبيب باستمرار المسيرة المشرفة لآية الله رئيسي، بطل الوطن وخادمه والصديق الوفي للقيادة".

المصدر: "الأهرام" + RT