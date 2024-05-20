"حزب الله" يصدر بيانا والحكومة اللبنانية تعلن الحداد الرسمي 3 أيام على الرئيس الايراني
أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق، كما قدم "حزب الله" تعازيه قائلا إن رئيسي "كان لنا أخا كبيرا وسندا قويا".
وأصدر رئيس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مذكرة تحمل الرقم 2024/18 تعلن الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.
بدوره، قال "حزب الله" في بيان: ".. لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان لنا أخاً كبيراً وسنداً قوياً ومدافعاً صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما كان أملاً كبيراً لكل المضطهدين والمظلومين".
وأضاف: "كذلك كان الأخ العزيز الشهيد الدكتور حسين أمير عبداللهيان في جميع مواقع المسؤولية وآخرها في وزارة الخارجية، الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل الراية في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية في العالم والمحب لحركات المقاومة والمتفاني في نصرتها ودعمها".
المصدر: RT