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"حزب الله" يصدر بيانا والحكومة اللبنانية تعلن الحداد الرسمي 3 أيام على الرئيس الايراني

أخبار العالم العربي

AFP
موقع تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، 20 مايو 2024.
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أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق، كما قدم "حزب الله" تعازيه قائلا إن رئيسي "كان لنا أخا كبيرا ‏وسندا قويا".

وأصدر رئيس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مذكرة تحمل الرقم 2024/18 تعلن الحداد الرسمي على وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق بحيث ستنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا وتعدل البرامج الإذاعية و التلفزيونية بما يوافق الحدث.

بدوره، قال "حزب الله" في بيان: "..  ‏لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما كان أملاً كبيراً لكل ‌‏المضطهدين والمظلومين".

وأضاف: "كذلك كان الأخ العزيز الشهيد الدكتور حسين أمير عبداللهيان في جميع مواقع ‏المسؤولية وآخرها ‏في وزارة الخارجية، الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل ‏الراية في جميع المحافل السياسية ‏والدبلوماسية في العالم والمحب لحركات المقاومة ‏والمتفاني في نصرتها ودعمها".

المصدر: RT

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