مادورو: الرئيس الإيراني كان أخي الأكبر ورمزا للثوري الطامح للحرية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اتصال هاتفي مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي كان أخي الأكبر ورمزا للثوري الطامح للحرية في عصرنا الحالي".

وخلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاثنين قال مادورو: "أعرب عن تعازي نيابة عن الشعب الفنزويلي لقائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران".

إقرأ المزيد

وأضاف: "الرئيس إبراهيم رئيسي كان أخي الأكبر ورمزا للثوري الكامل وعاشق الحرية في عصرنا الحالي، والعلاقات الإيرانية الفنزويلية علاقات تاريخية وصداقة وأخوة ستدوم إلى الأبد".

كما قال: "أتقدم بالتعازي إلى الشعب الإيراني الكريم، وخاصة عائلة الدكتور رئيسي المحترمة، وأنا على يقين أن مستقبل إيران مشرق ومليء بالنجاح، مثل كل المناضلين من أجل الحرية.

من جانبه ثمن النائب الأول، تعاطف ومواساة الرئيس الفنزويلي وقال : "إن الروابط بين إيران وفنزويلا غير قابلة للكسر وسنواصل علاقاتنا على أعلى مستوى استراتيجي".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح يوم الاثنين عن مصرع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية