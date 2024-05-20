المقداد يعزي باقري كني بوفاة رئيسي وعبد اللهيان

قدم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تعازيه إلى نظيره الإيراني بالوكالة علي باقري كني، معبرا عن حزنه بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين.

وجاء في نص رسالة التعزية التي وجهها المقداد لباقري كني: "تلقيتُ ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأخي وصديقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم".



وأضاف: "أتقدم إليكم ومن خلالكم لقيادة وحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ولأسر الشهداء، بخالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل".

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وأوضح المقداد أن "إيران والأمة الإسلامية فقدتا قائدين بارزين، كرّسا حياتيهما لخدمة وطنهما وأمتهما، وعملا بجد وإخلاص من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار لشعب إيران، وساهما بجهودهما المخلصة في تعزيز التعاون والتضامن بين البلدين".

واختتم المقداد رسالته قائلا: "رحيل الأخ والصديق العزيز عبد اللهيان يمثل خسارة كبيرة لي شخصيا، نظرا للعلاقة الوطيدة التي جمعتنا لسنوات طويلة على المستويين الشخصي والمهني، وخسارة لكل من عرفه، ولبلاده أيضا، حيث إنه كان شخصية مؤثرة داخل إيران، وفاعلا مهما في سياستها الخارجية".

وكانت الرئاسة الإيرانية أعلنت صباح اليوم عن مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر:RT