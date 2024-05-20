رئيس الإمارات ونائبه يقدمان التعازي بمصرع الرئيس الإيراني

قدمت الإمارات اليوم الاثنين التعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وقال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان: "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم. ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

بدوره، قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم: "تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم .. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب .. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

المصدر: "وام"