إيران تحدد موعدا لانتخاب خليفة لرئيسي

أعلنت إيران يوم الاثنين أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر حادث تعرضت له المروحية التي كان يستقلها.

وقال التلفزيون الرسمي: "تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان"، مضيفا "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو".

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وأعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي، أنه "تم اقتراح يوم 28 يونيو المقبل، على مجلس صيانة الدستور ليكون موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية".

وأضاف المتحدث باسم مقرر الانتخابات الإيرانية "تم اقتراح يوم 8 يوليو لإجراء انتخابات الولاية الـ14 للرئاسة الإيرانية، وبناء على ذلك فإن موعد تسجيل المرشحين سيكون يوم 8 يونيو".

وحسب المادة 131 من الدستور الإيراني، فإنه حال "وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة".

ويشغل منصب النائب الأول للرئيس الإيراني اليوم محمد مخبر، الذي عينه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.

وتؤكد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على أقصى تقدير.

هذا وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية