نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا من منتصف الملعب في شباك بورنموث (فيديو)

أحرز نجم خط وسط نادي تشيلسي، الإكوادوري مويسي كايسيدو، هدفا تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث، يوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الدولي الإكوادوري في الدقيقة 18، عندما وصلته الكرة في منتصف الملعب، بعد خروج خاطئ لحارس بورنموث، ليسددها مباشرة من بعيد في الشباك.

E o Moises Caicedo que meteu um golaço do meio campo 😳😳😳 pic.twitter.com/07EzgykYah — Central Do Flamengo (@CentralFlaNacao) May 19, 2024

🚨 LE BUT DE LA SAISON EN PREMIER LEAGUE ??? MOISES CAICEDO DU MILIEU DE TERRAIN QUI PUNIT NETO !!! 😱😱😱



pic.twitter.com/vkdQyJi66y — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 19, 2024

كايسيدو يسجل هدف تاريخي قبل قليل 😰🥶



pic.twitter.com/xCW3G0u72g — عز (@MnbrIl) May 19, 2024

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هدف كايسيدو هو الأبعد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (46 مترا)، منذ أن سجل قائد إيفرتون السابق، واين روني، هدفا أمام وست هام يونايتد في نوفمبر 2017، من مسافة 53 مترا.

50.5 - Moises Caicedo's goal for Chelsea was the furthest scored in a Premier League game since Wayne Rooney for Everton in November 2017 (57.7 yards v West Ham). Range. pic.twitter.com/3l4bRIaxGv — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2024

وكان كايسيدو انضم إلى تشيلسي قادما من برايتون صيف العام الماضي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "أوبتا"