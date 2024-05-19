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نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا من منتصف الملعب في شباك بورنموث (فيديو)

الرياضة

نجم تشيلسي يسجل هدفا تاريخيا من منتصف الملعب في شباك بورنموث (فيديو)
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أحرز نجم خط وسط نادي تشيلسي، الإكوادوري مويسي كايسيدو، هدفا تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث، يوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الدولي الإكوادوري في الدقيقة 18، عندما وصلته الكرة في منتصف الملعب، بعد خروج خاطئ لحارس بورنموث، ليسددها مباشرة من بعيد في الشباك.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن هدف كايسيدو هو الأبعد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (46 مترا)، منذ أن سجل قائد إيفرتون السابق، واين روني، هدفا أمام وست هام يونايتد في نوفمبر 2017، من مسافة 53 مترا.

وكان كايسيدو انضم إلى تشيلسي قادما من برايتون صيف العام الماضي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 115 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: "أوبتا"

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