مصطفى بكري يكشف سرا عن سيارات العرجاني

كشف الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، كواليس السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية.

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وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات صحفية وفقا لموقع "مصراوي" إن ما يتردد حول أن السيارات التي ظهر بداخلها الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، أثناء حضوره المؤتمر التأسيسي للاتحاد، هي سيارات مملوكة له هو أمر عار تماما من الصحة.

وتابع المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية: "السيارات التي ظهرت في المؤتمر التأسيسي لاتحاد القبائل العربية، مملوكة لإحدى الشركات الخاصة التي يمتلكها أحد أبناء سيناء، ولا علاقة لها بالشيخ إبراهيم العرجاني".

المصدر: مصراوي