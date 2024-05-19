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دون أن يلمس الكرة.. ميسي يساهم في تسجيل إنتر ميامي لهدف "قاتل" (فيديو)

الرياضة

دون أن يلمس الكرة.. ميسي يساهم في تسجيل إنتر ميامي لهدف
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صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحدث في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نظيره دي سي يونايتد يوم الأحد لحساب الجولة 15 ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وعانى إنتر ميامي الأمرين قبل أن ينتزع فوزا "قاتلا" بهدف نظيف حمل توقيع البديل الإكوادوري ليوناردو كامبانا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وساهم ميسي في تسجيل هذا الهدف دون أن يلمس الكرة، حيث تداول مستخدمو منصة "إكس" فيديو يظهر النجم الأرجنتيني وهو يوجه بإشارة بيده زميله كامبانا بالتحرك خلف مدافعي دي سي يونايتد، لينفذ اللاعب على الفور ما طلبه ليونيل، لتصله بعدها كرة طولية من سيرخيو بوسكيتس وضعته وجها لوجه أمام حارس مرمى الخصم.

ولم تأت توجيهات ميسي من فراغ، حيث كان يتوقع أن بوسكيتس الذي لعب معه لفترة طويلة في برشلونة ودرس أسلوبه، سيمرر الكرة بتلك الطريقة.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، بينما توقف رصيد دي سي يونايتد عند 17 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT

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