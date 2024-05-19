دون أن يلمس الكرة.. ميسي يساهم في تسجيل إنتر ميامي لهدف "قاتل" (فيديو)

صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحدث في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نظيره دي سي يونايتد يوم الأحد لحساب الجولة 15 ضمن منافسات المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وعانى إنتر ميامي الأمرين قبل أن ينتزع فوزا "قاتلا" بهدف نظيف حمل توقيع البديل الإكوادوري ليوناردو كامبانا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

Messi le indica en un timing perfecto a Campana que pique para que Busi le ponga la pelota y haga el gol. 🤯



Es un genio en todos los aspectos 🐐 pic.twitter.com/NDqhhlDjgY — Sebas Crackbol (@Crackbol10) May 19, 2024

وساهم ميسي في تسجيل هذا الهدف دون أن يلمس الكرة، حيث تداول مستخدمو منصة "إكس" فيديو يظهر النجم الأرجنتيني وهو يوجه بإشارة بيده زميله كامبانا بالتحرك خلف مدافعي دي سي يونايتد، لينفذ اللاعب على الفور ما طلبه ليونيل، لتصله بعدها كرة طولية من سيرخيو بوسكيتس وضعته وجها لوجه أمام حارس مرمى الخصم.

Leo Messi knew what Busquets was going to do so he directed Campana to run. 🎩



pic.twitter.com/nZITgOovpW — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) May 19, 2024

ولم تأت توجيهات ميسي من فراغ، حيث كان يتوقع أن بوسكيتس الذي لعب معه لفترة طويلة في برشلونة ودرس أسلوبه، سيمرر الكرة بتلك الطريقة.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، بينما توقف رصيد دي سي يونايتد عند 17 نقطة في المركز التاسع.

المصدر: RT