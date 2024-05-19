وكالة الفضاء المصرية تنشر صورا جديدة للأهرامات وقناة السويس والعاصمة الإدارية من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء المصرية، الأحد، صورا حديثة عالية الدقة التقطها القمر الصناعي "مصر سات 2"، تظهر الأهرامات وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الصور عالية الدقة التي التقطها القمر الصناعي "مصر سات 2"، تمثل طفرة تقنية ورؤية مستقبلية تسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مصر والعالم العربي، وتعد أدوات حيوية تستخدم في مجالات عديدة مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وتوفير البيانات الدقيقة لصناع القرار.

وأضافت أن الصور الجديدة التي تتلقاها تفتح نافذة جديدة على عالمنا، نرى من خلالها تفاصيل لم يكن بالإمكان رصدها من قبل. ومن هذا المنطلق، نعدكم بتزويدكم بأحدث الصور الدورية التي تكشف عن دقة البيانات، مما يدعم مختلف القطاعات الحيوية ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

وكشفت الصور، حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، الحي الإداري بالعاصمة الإدارية، المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، قناة السويس، الأهرامات من الفضاء.

المصدر: RT