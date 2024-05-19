بالمزاح وضحكات الجمهور.. ترامب ينقذ نفسه من موقف محرج على المسرح!

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لموقف محرج حينما بدأ يتمايل أثناء إلقاء خطاب في جمع حاشد من أنصاره بولاية مينيسوتا، لكنه أنقذ الموقف بالمزاح وسط ضحكات الجمهور.

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وفي التفاصيل، فقد واجه ترامب مشاكل على المنصة، أثناء حديثه إلى أنصاره في حفل عشاء لينكولن- ريغان السنوي للحزب الجمهوري في مدينة "سانت بول" بولاية مينيسوتا.

وأظهر الفيديو ترامب (78 عاما) وهو يتعثر إلى الأمام ويمسك بالمنصة ليثبت نفسه، لكنه تمكن من الحفاظ على رباطة جأشه قبل أن يتحدث عن جودة هيكل المنصة، حيث قال ممازحا الجمهور: "هذه أسوأ منصة، من الذي بنى هذه المسرح؟".

وبدأ ترامب يعيد المنصة الواهية إلى مكانها، وهو يضيف: "هذا المكان اللعين ينهار" ما أثار موجة من القهقهة والضحك في أرجاء القاعة.

لم يكتف ترامب بالسخرية من المنصة بل استغلها لإيصال رسالة سياسية، قائلا: "لاحظت أنه يستمر في الميل إلى اليسار، مثل أشياء أخرى كثيرة" في إشارة إلى التوجهات اليسارية لدى بعض الأمريكيين حاليا، وقد أثار التعليق ضجة وضحكا، قبل أن يكمل ترامب: "يا له من مقاول سيئ الذي أعد هذا المكان".

ورغم ذلك، لم تمر الحادثة من دون أن يعلق أنصار الرئيس الحالي جو بايدن، واصفين ترامب بأنه "ضعيف" بعد تعرضه لاهتزاز محرج في تجمع حاشد في مينيسوتا.

وجاء في منشور من المقر الرئيسي لبايدن- هاريس: "كاد ترامب الضعيف أن يسقط على خشبة المسرح بعد أن اتكأ على منصته بقوة شديدة، ثم أطلق صراخا غاضبا واصفا العاملين في الحدث الخاص به بأنهم سيئون".

وقد تم التشكيك في أعمار وقدرات كل من بايدن (81 عامًا) وترامب خلال الدورة الانتخابية؛ حيث عانى كل منهما من زلات محرجة سعى فريقهما إلى إلقاء اللوم فيها على الشيخوخة.

وأظهر استطلاع صادم صدر في وقت سابق من هذا العام، أن 60% من الأمريكيين لا يعتقدون أن ترامب أو بايدن يتمتعان بالقدرة العقلية اللازمة للعمل كرئيس.