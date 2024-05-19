الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "عنصر بارز" في "حماس" في غزة وينشر فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل عزمي أبو دقة الذي وصفه بأنه كان "عنصرا بارزا" في دائرة الإمداد التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن أبو دقة لقي مصرعه في ضربة جوية نفذت أمس السبت بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية.

وحسب البيان، فإن أبو دقة كان يعمل على تهريب أسلحة وأموال مخصصة لـ"حماس" في غزة.

#عاجل 🔻 جيش الدفاع قضى على المخرب المدعو عزمي أبو دقة الذي كان يعمل بصفته عنصرًا بارزًا في قسم الإمدادات التابع لحماس



🔻قطعة جوية تابعة لسلاح الجو هاجمت بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية وقضت أمس (السبت) على المخرب المدعو عزمي أبو دقة، الذي… pic.twitter.com/EbEs1yfsaf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2024

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي هاجم خلال آخر 24 ساعة "عشرات الأهداف" في غزة وقتل قياديين ميدانيين في "حماس" كانا يحضران لاستهداف القوات الإسرائيلية في منطقة رفح، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين له هما الرقيبان نحمان مئير حاييم فاكنين ونوعام باتان بانفجار عبوة ناسفة وضعت على فتحة نفق شرقي رفح، لترتفع بذلك حصيلة قتلى العملية البرية إلى 277 جنديا، كما أفاد الجيش اليوم بتعرض 4 جنود في معارك غزة لإصابات خطيرة.

المصدر: RT