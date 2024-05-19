مقتل مدير مباحث المحافظة الوسطى ومرافقه بغارة إسرائيلية في دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بمقتل مدير مباحث المحافظة الوسطى زاهر حامد الحولي، ومرافقه جهاد الحميدي إثر استهدافهما من طائرة مسيرة تابعة للقوات الإسرائيلية في دير البلح.

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ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ226، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي وغاراته الجوية على مختلف مدن القطاع.

وأعلن الدفاع المدني شمال قطاع غزة اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية أطلقت القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا، مضيفا أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة.

من جهة أخرى، قال الدفاع المدني شمال قطاع غزة إنه "انتشلنا جثث مئات الشهداء في جباليا ولا يزال آخرون تحت الأنقاض"، مضيفا: "الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية عمليته العسكرية بالمنطقة".

يأتي ذلك، في وقت شنت القوات الإسرائيلية غارات على سوق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كذلك، أفيد عن مقتل فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت مستوطنة سديروت برشقة صاروخية، مشيرة إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في شارع الترنس بمخيم جباليا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

هذا وقالت "سرايا القدس" إنها فجرت عبوة برق صدمية في دبابة ميركافا قرب محطة تمراز في مخيم جباليا، مشيرة إلى أنها قصفت بالاشتراك مع "كتائب القسام" مقر قيادة العمليات شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون.

المصدر: وكالات