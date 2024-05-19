مقتل 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى والمفقودين في غارة إسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل 20 مواطنا على الأقل، وإصابة آخرين، فجر اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع إن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال".

وأضافت المصادر "لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل".

وكثفت القوات الإسرائيلية قصفها على الأجزاء الشمالية من غزة لا سيما مخيم جباليا، الذي دمر الجيش الإسرائيلي فيه نحو 300 منزل بشكل كامل، وفق الدفاع المدني في القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق وكالة "وفا".

المصدر: RT