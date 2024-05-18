"كتائب القسام" تعلن القضاء على 5 جنود إسرائيليين شرق رفح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم، القضاء على 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة راجلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت "كتائب القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استدراج قوة صهيونية راجلة وتفجير عبوة مضادة للأفراد بها".

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وأضافت أن عناصرها "أكدوا قتل 5 جنود من أفراد القوة وإصابة آخرين في محيط مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

هذا وأعلنت "كتائب القسام" اليوم السبت، أن مقاتليها استهدفوا منزلا شرق مدينة رفح، تحصن فيه عدد كبير من الجنود الإسرائيليين، وقضوا على 15 عنصرا منهم.

كما أشارت إلى "استهداف دبابة من نوع ميركفاه 4 بقذيفة الياسين 105 في حي التنور شرق مدينة رفح، ومروحية إسرائيلية (أباتشي) بصاروخ أرض جو من طراز SAM 7 شمال مخيم جباليا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى 35386 شخصا.

المصدر: RT