15 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

أفاد مراسلنا بأن 15 فلسطينيا قتلوا وأصيب 30 آخرون في غارات إسرائيلية على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة اليوم السبت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "جيش الاحتلال قصف بوابة أحد مراكز الإيواء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي حاولوا العودة لمنازلهم فيه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا".

وأضافت أن "الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام "كارثي" في ظل الحصار المفروض على العائلات فيه، وفي ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الشهداء والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة".

وأفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأن هناك دمارا هائلا في جباليا حيث تم تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل.

كما قتل مواطنان إثر استهدافهما برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي السياق، قتل ثلاثة مواطنين، وجرح آخرون جراء استهداف القوات الإسرائيلية منزلا شرق خان يونس، ومواطن في قصف استهدف مركبة مدنية قرب رفح جنوب القطاع.

ويكثف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قصفه على مخيم جباليا، وقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف الكلحوت أن الجيش الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.

المصدر: RT