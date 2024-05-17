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غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا

أخبار العالم العربي

غزة: الجيش الإسرائيلي حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا
Globallookpress
قصف في غزة، أرشيف
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قال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، إن الجيش الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.

وأضاف الكلحوت في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم.

وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مخيم جباليا، وأصيب عدد من المواطنين في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المخيم.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم، مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا شمال غزة.

المصدر: "وكالة شهاب"

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