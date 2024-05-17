سقوط مزيد من القتلى والجرحى مع تواصل القصف الإسرائيلي على غزة

قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية بأن "طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط مدينة غزة".

وأصيب عدد من المواطنين في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال غزة، إذ استهدفت غارات إسرائيلية جميع مناطق المخيم منذ الساعة الثانية فجرا.

وتواصل القوات الإسرائيلية، اقتحام المخيم لليوم السادس على التوالي، وطال القصف المدفعي منذ فجر الجمعة مناطق غرب المخيم ومحيط مستشفى كمال عدوان، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في المخيم.

وقصف طيران الجيش الإسرائيلي منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح ومحيطه جنوب القطاع، كما قصف منزلا في حي الجنينة في رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا القطاع إلى 35272 شخصا والإصابات إلى 79205، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT