الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة جديدة في غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت العثور على جثة الرهينة رون بنيامين في قطاع غزة وإعادتها لدفنها.

ووفق وسائل إعلام عبرية فإن بنيامين البالغ من العمر 53 عاما من سكان رحوفوت.

وذكرت أنه تم العثور على سيارته في 7 أكتوبر عند مفترق مفليسيم، مشيرة إلى أنه قُتل على يد حماس في يوم 7 أكتوبر.

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة 3 جثث لإسرائيليين كانت محتجزة في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن ذلك تم عبر جهد استخباري مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، دون الكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية